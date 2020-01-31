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Фото: Pixabay.com
В Кузбассе объявили режим «черного неба». Об этом в пятницу, 31 января, сообщает
В Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске установились морозы и безветрие. Такая погода способствует накоплению в атмосфере заводских выбросов. Предприятиям рекомендовали сократить их объем.
В Кемерове особый режим будет действовать до 18:00 31 января, в Новокузнецке и Прокопьевске — до вечера 1 февраля.
29 января и утром 30 января в Кемерове зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлорида водорода в Центральном и Заводском районах.
В Новокузнецке утром 30 января превышение ПДК гидрофторида было в Новоильинском районе.
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