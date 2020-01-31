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11:20, 31 января 2020 69
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Участок «Есенинской Руси» в Заборье продали без оповещения местных властей — активисты

Участок «Есенинской Руси» в Заборье продали без оповещения местных властей — активисты

Фото: Pixabay.com

Участок «Есенинской Руси» в Заборье продали частному лицу без оповещения местных властей. Об этом в пятницу, 31 января, сообщили активисты ОНФ.

По словам общественников, в середине декабря власти Рязанского района продали 5,8 гектаров земли неподалеку от реки Солотча. Сделку ценой девять миллионов рублей не обсуждали с местными жителями и администрацией Заборья.

«Этот участок земли относится к землям сельскохозяйственного производства, а по генеральному плану Заборья — отнесен к зоне размещения объектов туристического назначения. Также он входит в зону „Есенинской Руси“, где по многим параметрам категорически запрещено строительство», — отметили активисты.

Участок находится рядом с землей, которую в 2019 году местные жители защитили от продажи и превратили в парк.

Жители Заборья выразили опасение, что проданный в конце года участок застроят коттеджами.

Общественники направили в администрацию района обращение с просьбой остановить продажу участка и ввести мораторий на изменение назначения земель еще на четырех участках общей площадью 29 гектаров.


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