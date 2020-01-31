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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 31 января, рязанцы отметили 77-летие победы в Сталинградской битве. Горожане возложили цветы к мемориалу на площади Победы,
Память погибших солдат почтили минутой молчания и троекратным оружейным салютом.
Накануне праздничных мероприятий участники Сталинградской битвы получили от администрации города подарки.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.