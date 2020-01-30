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В Рязани намерены ввести раздельный сбор мусора. Об этом на своей
По словам главы администрации, до конца октября 2020 года управляющие компании оборудуют контейнерные площадки, которые будут соответствовать нормам. Все они будут иметь единый дизайн и минимум два контейнера для органики и один для раздельного сбора мусора.
Сорокина отметила, что отдельно проработают вопрос о вывозе мусора в частном секторе. Компании «Эко-Пронск» поручили рассчитать, сколько мест накопления отходов необходимо организовать. Ранее мусор собирали непосредственно в машину.
«Мы продолжим планомерно решать задачу оптимизации сбора мусора в городе. Наши улицы и дворы должны быть чистыми», — написала мэр.
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