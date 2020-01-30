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20:37, 30 января 2020 152
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В Рязани намерены ввести раздельный сбор мусора

В Рязани намерены ввести раздельный сбор мусора

В Рязани намерены ввести раздельный сбор мусора. Об этом на своей странице в Facebook написала мэр города Елена Сорокина.

По словам главы администрации, до конца октября 2020 года управляющие компании оборудуют контейнерные площадки, которые будут соответствовать нормам. Все они будут иметь единый дизайн и минимум два контейнера для органики и один для раздельного сбора мусора.

Сорокина отметила, что отдельно проработают вопрос о вывозе мусора в частном секторе. Компании «Эко-Пронск» поручили рассчитать, сколько мест накопления отходов необходимо организовать. Ранее мусор собирали непосредственно в машину.

«Мы продолжим планомерно решать задачу оптимизации сбора мусора в городе. Наши улицы и дворы должны быть чистыми», — написала мэр.


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