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Фото: УМВД по Рязанской области
В центре Рязани «Рено» сбил женщину на «зебре», сообщает ТКР со ссылкой на региональное УМВД.
Авария произошла в среду, 29 января, на улице Есенина.
64-летний рязанец на Renault Symbol сбил 48-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавшую доставили в больницу.
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Здесь наглядно представлены образцы продукции одной из самых крупных в регионе фабрик по производству корпусной мебели.