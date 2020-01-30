В Спасском районе пропал 57-летний мужчина

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В селе Ижевское Спасского района пропал 57-летний Дмитрий Дубасов. О нем ничего неизвестно с 7 января,
Приметы: рост 182 сантиметров, нормального телосложения, глаза серые, волосы седые.
Был одет в темно-синий бушлат, темные джинсы, камуфлированные ботинки.
Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам:
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