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11:17, 30 января 2020 185
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Гордума одобрила расширение автотехцентра «Рязань МАЗ сервис» за счет зеленой зоны

Гордума одобрила расширение автотехцентра «Рязань МАЗ сервис» за счет зеленой зоны

Гордума одобрила расширение автотехцентра «Рязань МАЗ сервис» за счет зеленой зоны. Изменения в правила землепользования и застройки приняли в четверг, 30 января на комитете гордумы.

Участок в районе строения №52 на Куйбышевском шоссе перевели из зоны лесов и озеленения в зону коммунально-складских организаций. Заявитель намерен расширить площадь автотехцентра за счет зеленой зоны. Из-за этого вопрос неоднократно переносился.

Застройщик АО «Межрегиональный центр «Интеграл» пообещал безвозмездно высадить тысячу саженцев деревьев рядом с участком.

Отметим, что аналогичные изменения в Генплан внесли в марте.


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