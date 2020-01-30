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Гордума одобрила расширение автотехцентра «Рязань МАЗ сервис» за счет зеленой зоны. Изменения в правила землепользования и застройки приняли в четверг, 30 января на комитете гордумы.
Участок в районе строения №52 на Куйбышевском шоссе перевели из зоны лесов и озеленения в зону коммунально-складских организаций. Заявитель намерен расширить площадь автотехцентра за счет зеленой зоны. Из-за этого вопрос неоднократно переносился.
Застройщик АО «Межрегиональный центр «Интеграл» пообещал безвозмездно высадить тысячу саженцев деревьев рядом с участком.
Отметим, что аналогичные изменения в Генплан внесли в марте.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.