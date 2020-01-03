В Касимовском районе произошло серьезное ДТП

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В Касимовском районе столкнулись два легковых автомобиля. Фотографии с места аварии
На кадрах видно, что машины получили серьезные повреждения.
Официальной информации пока нет.
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