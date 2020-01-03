РЗН. инфо выяснил, что изменится в законодательстве в 2020 году

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Фото: Pixabay.com
В 2020 году вступают в силу новые законы.
Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», «новинки» в налоговом кодексе, введение ежедневных норм на улов рыбы.
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