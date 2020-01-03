Имею право. Что изменится в законодательстве в 2020 году?

Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», «новинки» в налоговом кодексе, введение ежедневных норм на улов рыбы.

Об этом и о многом другом в публикации RZN.info о законах, вступающих в силу в этом году.

Пенсия… еще не все

В 2020 году начнется второй этап пенсионной реформы. С 1 января парламентарии отменили обязательную накопительную часть пенсии. Теперь россияне сами на добровольной основе будут отчислять средства в размере от одного до шести процентов заработка в свой индивидуальный пенсионный капитал. Также стоит отметить, что для перевода на новую форму отчислений для пенсии нужно будет написать заявление. При этом, существовавшую прежде накопительную часть пенсий отменят и зачтут. Ее можно будет либо перевести в баллы, определяющие величину страховой части пенсии, либо перенаправить накопившиеся в ПФР средства в негосударственные пенсионные фонды.

Размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексируют с учетом увеличения размеров фиксированной выплаты — 5 тысяч 686 рублей 25 копеек и стоимости одного пенсионного коэффициента — 93 рубля. С 1 апреля проиндексируются и государственные выплаты. Средний размер пенсии составит 16,4 тысячи рублей.

Кроме того, закон коснется и досрочного выхода на пенсию для льготников из числа работников спецслужб, военных пенсионеров. Так, с 2020 года приблизительно для 1/6 части будущих пенсионеров значительно ужесточат возрастные нормы.

Ограничение переплаты по кредитам

С 1 января максимальный размер платежей по потребительскому кредиту не сможет превысить займ больше, чем в 1,5 раза. Согласно закону, после достижения этой суммы прекратятся начисления процентов, штрафов и пени.

В основном, эти изменения коснутся кредитов, взятых в микрофинансовых организациях, а также потребительских займов, взятых максимум на один год.

Права «в электроне» и очередное подорожание ОСАГО

С 1 января 2020 года введут электронные водительские права и СТС. Это позволит водителям вместо предъявления бумажных документов прикладывать к считывающему устройству инспекторов телефон. Кроме того, законодатели приняли закон о подорожании ОСАГО.

Согласно ему, в четыре раза увеличены обязательные выплаты по ОСАГО по рискам причинения вреда здоровью и жизни. Из-за этого страховые полисы станут дороже на 500 — 600 рублей.

«Квартирный вопрос»: в 2020 станет легче продать жилплощадь и получить компенсацию

С этого года россиянам можно будет продать квартиру без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) можно будет на два года раньше. До этого, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, обязательным условием было — владеть ею на правах собственника не менее пяти лет, то есть до 2021 года. Благодаря изменениям в 210-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок изменился и собственнику нужно владеть жилплощадью не менее трех лет (квартиры, купленные ранее, продавали без налога тоже через три года).

Но, как и во всех «послаблениях буквы закона» здесь есть нюанс: на момент продажи квартира должна быть у вас в собственности единственной. Так называемое, «время владения» начинается с даты регистрации права собственности на недвижимость.

В законе N 299-ФЗ также произошли изменения и коснулись они денежной компенсации для россиян, потерявших жилье в суде. Сделано это для защиты граждан, купивших квартиру с криминальным прошлым, которую истребовали в суде. Размер компенсации определяется судом, как говорится в законе, исходя из суммы, составляющей реальный ущерб. Либо в размере кадастровой стоимости жилого помещения, если этого потребует добросовестный приобретатель.

Ограничение роста платежей на ЖКХ

С 1 января федеральные власти смогут ограничить рост совокупного платежа жильцов за услуги ЖКХ. Об этом сказано в распоряжении Правительства России от 29.10.2019 N 2556-р. В документе указано, что индексация начнется только с 1 июля. Смысл установки таких ограничений в том, что тарифы на услуги не сможет превысить порог, определенный федеральным законодательством.

Вырастут пособия по безработице

Помимо роста платежей по ОСАГО в России увеличат пособия по безработице. Ее размеры составят от полутора до восьми тысяч рублей. Кроме того, установили размер выплат для граждан предпенсионного возраста. Его величина составит — 11,3 тысячи рублей.

Что касается минимального размера оплаты труда (МРОТ), то Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января «минималка» увеличится на 850 рублей, а именно до 12 тысяч 130 рублей в месяц. Он сравняется с прожиточным минимумом за второй квартал 2018 года. По сравнению с предыдущим повышением в начале года (11 тысяч 280 рублей в месяц) он вырастет на 7,5%. Отметим, что в некоторых регионах (на Дальнем Востоке, в северных регионах) МРОТ будет выше установленного. На это повлияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате.