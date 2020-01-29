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В Рязанской области для доставки пациентов станут использовать вертолеты. Об этом в среду, 29 января, во время правительственного часа в облдуме сообщил глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий.
По его словам, со второй половины 2020 года в регионе начнут появляться вертолетные площадки, а для доставки пациентов санавиация будет использовать вертолеты.
«Практика показывает, что пациентов, нуждающихся в экстренной эвакуации, не так и много. За последние три года — это 5-6 человек», — подчеркнул министр.
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Для решения этой задачи существует множество решений.