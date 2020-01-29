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В Рязани отменили оправдательный приговор обвиняемому в убийстве, сообщили на
27 января коллегия по уголовным делам областного суда отменила приговор Кадомского районного суда по делу рязанца, обвиняемого в убийстве.
Приговор вынесли после вердикта присяжных о невиновности подсудимого. Судебная коллегия согласилась с государственным обвинителем, в том, что судебное решение было вынесено необоснованно и незаконно.
В настоящее время дело направлено на новое судебное разбирательство в тот же суд со стадии подготовки дела к судебному заседанию — будут отбираться новые присяжные.
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