Свалку в районе Хамбушево пообещали ликвидировать в 2020 году

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Несанкционированную свалку в районе Хамбушево ликвидируют в 2020 году. В следующем году завершатся работы по рекультивации нарушенных земель. Об этом сообщил
Площадь свалки составляет 11,3 га. При этом порядка 70% отходов приходится на древесину, остальное — в основном разложившиеся ТБО. Свалка образовалась в 2001 году, она использовалась для хранения спиленных деревьев, снега и «уличного смета».
По данным мэрии, на сегодняшний день уже разработан проект по ее ликвидации и рекультивации наружных земель, который получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Завершение работ по рекультивации нарушенных земель планируется в 2021 году. Из федерального и областного бюджетов на эти цели выделили порядка 82 млн. рублей.
Планируется, что древесину переработают на месте, остальные отходы вывезут на полигон. Далее сформируют откосы, построят систему водоотведения поверхностных вод, высадят траву.
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Здесь наглядно представлены образцы продукции одной из самых крупных в регионе фабрик по производству корпусной мебели.