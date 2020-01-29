Рязанский антирейтинг должников вновь возглавили ЖКХ-предприятия Касимова

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По итогам прохождения «экватора» отопительного сезона 2019-2020 в области Рязанская энергосбытовая компания обновила антирейтинг должников за электроэнергию. Лидерами в «черном» списке продолжают оставаться организации ЖКХ Касимова.
Так, по состоянию на 1 января 2020 года касимовское муниципальное предприятие «Водоканал» — лидер антирейтинга — задолжало энергетикам свыше 25 млн рублей. Второе место прочно занимает еще одно касимовское муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» с долгами в более чем 17 млн рублей.
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Рекордная для рязанского антирейтинга задолженность МУП «Водоканала» образовалась с февраля 2019 года.