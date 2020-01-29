Рязанский антирейтинг должников вновь возглавили ЖКХ-предприятия Касимова

По итогам прохождения «экватора» отопительного сезона 2019-2020 в Рязанской области Рязанская энергосбытовая компания обновила антирейтинг должников за электроэнергию. Лидерами в «черном» списке продолжают оставаться организации ЖКХ Касимова.

В публикациях 2019 года энергетики напоминали, что губернатор Рязанской области Николай Любимов в майском Распоряжении №237-р рекомендовал главам администраций муниципальных образований принять меры по недопущению образования задолженности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за потребленные топливно-энергетические ресурсы в период подготовки и во время отопительного периода 2019-2020 года.

Однако, по данным ПАО «РЭСК», ряд муниципальных предприятий к середине текущего отопительного сезона не только не погасили серьезные долги, но и продолжают наращивать их, как снежный ком, не принимая никаких мер к разрешению резонансной ситуации.

Так, по состоянию на 1 января 2020 года касимовское муниципальное предприятие «Водоканал» — лидер антирейтинга — задолжало энергетикам свыше 25 млн рублей. Второе место прочно занимает еще одно касимовское муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» с долгами в более чем 17 млн рублей.

Рекордная для рязанского антирейтинга задолженность МУП «Водоканала» образовалась с февраля 2019 года

Несмотря на то, что предприятие с 2015 года находится в процессе банкротства, ранее оно исправно оплачивало электроэнергию. «Подход к выполнению договорных обязательств резко изменился со сменой руководства, которая произошла в конце 2018 года», — отмечают в РЭСК.

МКП «Касимовсервис» в список должников вошло летом 2019 года, повысив «градус напряженности» в ЖКХ-сфере города в разгар подготовки к отопительному сезону. Несмотря на рекомендацию губернатора по недопущению образования задолженности, в администрации Касимова не могут повлиять на восстановление платежной дисциплины подконтрольных организаций. По мнению Касимовской межрайонной прокуратуры «неоплата за электроэнергию может привести к негативным последствиям, техногенной катастрофе».

Также в антирейтинг вошли такие муниципальные предприятия, как «Новомичуринский водоканал» с долгом 8,3 млн рублей, «Пронские тепловые сети» — 4,8 млн рублей и другие

В ПАО «РЭСК» считают, что рост неплатежей ставит под угрозу не только стабильную работу энергосбытовой компании, но и надежность энергоснабжения всего региона, поскольку гарантирующий поставщик сам должен своевременно оплачивать электроэнергию на оптовом и розничном рынках, а также услуги сетевых компаний по передаче электрической энергии.

«В отношении всех должников Рязанская энергосбытовая компания предпринимает все предусмотренные законодательством меры: инициирование процедуры ограничения режима энергоснабжения, обращения в судебные, правоохранительные органы, органы прокуратуры, в правительство Рязанской области, региональное министерство ТЭК и ЖКХ, муниципалитеты. Однако до настоящего времени ни администрация Касимова, ни профильное министерство ТЭК и ЖКХ региона, ни должностные лица правительства Рязанской области, курирующие сферу ЖКХ региона, не дали соответствующих оценок происходящему и не приняли мер по восстановлению платежной дисциплины указанных муниципальных организаций Касимова», — отметили в РЭСК.

В компании ежемесячно обновляют данные по состоянию задолженностей социально важных потребителей-должников, от платежной дисциплины которых зависит качественная работа региональной ЖКХ-сферы.