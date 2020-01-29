Питомцы жителей Пронска стали жертвами стаи бродячих собак

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В Пронске появилась стая бродячих собак. Животные нападают на домашних питомцев местных жителей, пишет издательство «
За неделю псы, которые не боятся даже людей, загрызли трех собак и разорвали нескольких кошек. «Люди убирали с дороги разорванных кошек, а от кур и гусей видели лишь перышки», — говорится в сообщении.
По словам местных жителей, им стало страшно отпускать на улицу маленьких детей.
В администрации сообщили, что уже отправили заявку в специализированную службу по отлову бродячих собак, но на оперативную помощь от нее не рассчитывают.
Прончан призвали не выпускать домашних животных на улицу.
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Здесь наглядно представлены образцы продукции одной из самых крупных в регионе фабрик по производству корпусной мебели.