На пожаре в Александро-Невском районе погиб мужчина

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Утром в среду, 29 января, в селе Сергеевский Боровок Александро-Невского района произошел пожар. Об этом сообщила
Сигнал о возгорании в жилом доме поступил в 8:55, на вызов выехали два расчета.
Огонь повредил комнату в деревянном здании. На пожаре погиб мужчина, его личность устанавливается.
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Здесь наглядно представлены образцы продукции одной из самых крупных в регионе фабрик по производству корпусной мебели.