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Николай Любимов планирует завершить реставрацию второй гимназии и строительство музейного центра до конца года, сообщили на
Губернатор сообщил, что гимназия №2 является старейшим учебным заведением области, с которым связаны имена многих выдающихся земляков, в том числе Нобелевских лауреатов Ивана Павлова и Александра Солженицына, Героя Советского Союза Николая Стройкова.
«Мы стараемся сделать все, чтобы этот памятник культуры федерального значения был сохранен, обрел целостность и привлекательный вид», — сказал глава региона.
Строительство музейного центра, по словам губернатора, позволит создать современные условия для хранения коллекций и фондов Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, даст новые возможности для развития выставочной деятельности.
«Надеемся, что в этом году нам удастся сделать все, что было задумано и по плану реставрации гимназии, и по музейному центру», — заключил Любимов.
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