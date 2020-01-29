RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 29 января, председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров обсудил с рязанцами поправки в Конституцию. Об этом сообщил
Во встрече, которая прошла на площадке «Точки кипения», приняли участие представители общественных организаций, Экспертного Совета при губернаторе, Общественной Палаты, Ассоциации юристов Рязанской области, Совета молодых ученых, ТОС и МСУ, политологи и журналисты.
Депутат отметил, что впервые за долгое время послание президента России было направлено на внутренние дела страны, те вопросы, которые волнуют людей.
«Для того чтобы их решать, в первую очередь необходимо иное качество управления во всех органах государственной власти. Нужная другая эффективность работы по решению тех национальных целей, которые были поставлены Президентом. Отсюда и появляется предложение — внести поправки в Конституцию РФ, но при этом не затрагивая ее фундаментальные основы — права и свободы незыблемы, — сказал Макаров. — Но важной задачей является защита суверенитета страны. Без этого невозможно обеспечить права и свободы граждан. Вот эти цели и были заложены в предложения главы государства».
Макаров рассказал о деятельности рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в состав которой он входит. Кроме того, он ответил на многочисленные вопросы горожан. Речь шла о реализации новых задач, поставленных главой государства. В частности, о необходимости закрепления соцгарантий в Конституции страны, развитии местного самоуправления, ужесточении требований к людям, занимающим высшие государственные должности.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРуководитель «Эко-Пронска» ответил на вопросы рязанских журналистов и общественников о реализации мусорной реформы
|
cледующая новость →В четверг из-за опиловки аварийных деревьев в Рязани изменится расписание троллейбусов
Здесь наглядно представлены образцы продукции одной из самых крупных в регионе фабрик по производству корпусной мебели.