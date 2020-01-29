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18:47, 29 января 2020 145
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Андрей Макаров обсудил с рязанцами поправки в Конституцию

Андрей Макаров обсудил с рязанцами поправки в Конституцию

В среду, 29 января, председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров обсудил с рязанцами поправки в Конституцию. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Во встрече, которая прошла на площадке «Точки кипения», приняли участие представители общественных организаций, Экспертного Совета при губернаторе, Общественной Палаты, Ассоциации юристов Рязанской области, Совета молодых ученых, ТОС и МСУ, политологи и журналисты.

Депутат отметил, что впервые за долгое время послание президента России было направлено на внутренние дела страны, те вопросы, которые волнуют людей.

«Для того чтобы их решать, в первую очередь необходимо иное качество управления во всех органах государственной власти. Нужная другая эффективность работы по решению тех национальных целей, которые были поставлены Президентом. Отсюда и появляется предложение — внести поправки в Конституцию РФ, но при этом не затрагивая ее фундаментальные основы — права и свободы незыблемы, — сказал Макаров. — Но важной задачей является защита суверенитета страны. Без этого невозможно обеспечить права и свободы граждан. Вот эти цели и были заложены в предложения главы государства».

Макаров рассказал о деятельности рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в состав которой он входит. Кроме того, он ответил на многочисленные вопросы горожан. Речь шла о реализации новых задач, поставленных главой государства. В частности, о необходимости закрепления соцгарантий в Конституции страны, развитии местного самоуправления, ужесточении требований к людям, занимающим высшие государственные должности.


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