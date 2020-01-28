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Фото: Pixabay.com
В этом году в России подорожает мясная и молочная продукция на 12%. Об этом пишут «
Рост цен связывают с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг. По данным издания, роль в этом сыграет введенная с 1 ноября 2019 года электронная ветеринарная сертификация в системе «Меркурий» и цифровая маркировка молочной продукции (она заработает с 1 июня).
Из-за роста цен на пальмовое масло на 5-7% подорожают конфеты, мороженое, печенье и чипсы. Из-за сокращения посевов подорожает гречка.
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Далеко не каждая шапка подойдет для того, чтобы заниматься активными физическими нагрузками зимой.