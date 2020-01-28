В Приокском в пятиэтажке произошел пожар. Эвакуировали десять человек

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Во вторник, 28 января, в Приокском в пятиэтажке произошел пожар. Десять человек эвакуировали, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 16:41. Загорелась квартира по адресу: улица Октябрьская, дом №60, корпус 1. По предварительным данным, пожарные спасли троих человек. Пострадала 82-летняя пенсионерка. Ее доставили в больницу с диагнозом отправление продуктами горения.
Из дома эвакуировали десять человек. В 17:26 возгорание ликвидировали. На место выезжали пять пожарных машин.
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