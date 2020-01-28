Специалисты «Рязаньэнерго» напомнили о безопасности около ЛЭП

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напомнили водителям крупногабаритной техники о необходимости соблюдения мер безопасности при проведении работ, в том числе по уборке снега, в охранных зонах воздушных линий электропередачи (ВЛ).

Охранные зоны ВЛ — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи, определенные в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма. Для ВЛ напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются 1 метру по обе стороны линии.

Как рассказали в пресс-службе компании, случайное касание провода оборудованием или кузовом спецтехники и замыкание в таком случае воздушной линии на землю смертельно опасно.

«Выйдя из машины, водитель получит серьезный ожог или погибнет на месте от действия электричества. Следует помнить, что если такая ситуация все же возникла, транспортное средство покидать нельзя. Необходимо продолжить движение и удалиться от опасной зоны на значительное расстояние (в случае обрыва провода — не менее, чем на 8 метров), — объяснили специалисты. — Оказавшись на безопасном расстоянии от места обрыва, следует оградить его любыми доступными средствами, разместить какой-либо предупреждающий знак, сообщить в местный РЭС (район электрических сетей), службу спасения. Важно оставаться неподалеку или организовать охрану до приезда бригады энергетиков, особенно в темное время суток. Это необходимо для спасения жизни людей, которые могут оказаться поблизости».

Энергетики напомнили, что в охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятия, в ведении которого они находятся, запрещается:

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;

полевые сельскохозяйственные работы с применением машин и оборудования высотой более 4 метров;

земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра);

дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

размещение детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек, полевых станов, загонов для скота, гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов;

складирование или размещение хранилищ любых материалов, в том числе горюче-смазочных.

Отмечается, что несанкционированные действия в границах охранных зон могут повлечь за собой несчастные случаи, нарушить нормальную работу объектов электросетевого хозяйства и электроснабжение потребителей, спровоцировать пожар. Нарушители привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.