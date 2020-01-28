Рязанка отпраздновала 105-летие

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Рязанка Мария Соловьева отпраздновала 105-летие. Ее в понедельник, 27 января, поздравила первый замглавы муниципального образования, председатель гордумы Лариса Максимова, сообщил
Соловьева родилась в клепиковской деревне Ново-Никольск. Долгие годы работала в колхозе дояркой. Является тружеником тыла. В 1979 году женщина переехала в Рязань.
У Марии Соловьевой есть дочь, две внучки и правнук.
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