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11:27, 28 января 2020 93
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Рязанцев вновь пригласили на акции по раздельному сбору мусора

Рязанцев вновь пригласили на акции по раздельному сбору мусора

Экологический клуб «Эра» пригласил рязанцев на очередные акции по раздельному сбору мусора.

Сдать пластик, металл, небитое стекло, бумагу, картон, батарейки можно будет с 10:00 до 20:00 по следующим адресам:

  • 1 февраля — у отделения почты №6 (улица Грибоедова, дом №3);
  • 8 февраля — напротив РГРТУ (улица Гагарина, дом №72), рядом с кафе «КруасАнна»;
  • 15 февраля — за остановкой «Таможня» напротив магазина «Магнит» (Московское шоссе, дом №43);
  • 22 февраля — на остановке «Городская больница №11», круг троллейбуса №3 (улица Новоселов, 26б).

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3 дня назад
Прятки в семинарии и яма на нефтезаводе. Рязанцы вспомнили истории из студенческой жизни

Прятки в семинарии и яма на нефтезаводе. Рязанцы вспомнили истории из студенческой жизни

Представляем вам подборку историй от первого лица, среди которых есть смешные, а есть судьбоносные, но все их объединяет одно — безмятежный дух студенчества.

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