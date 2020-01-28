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Фото: Pixabay.com
На Кубани охранник кладбища до смерти забил мужчину лопатой. Об этом
В ночь на 36 января на кладбище в станице Полтавской к охраннику пришел его 62-летний знакомый. Мужчины выпили, и гость решил заночевать в вагончике приятеля. Тот бы против. Между оппонентами начался конфликт, и охранник несколько раз ударил знакомого по голове лопатой, граблями и куском плитки. После этого мужчину ушел спать в вагончик.
Пострадавшего утром нашел сотрудник кладбища. Избитый скончался в больнице.
60-летнего мужчину арестовали. На него завели дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).
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