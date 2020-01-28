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Фото: Администрация Рязани
В понедельник, 27 января, начальник управления транспорта Андрей Михно обсудил с жителями борок новое расписание автобуса №11, об этом
Рязанцы рассказали о проблемах, возникших из-за неудобного графика автобуса. Михно представил им новое расписание, которое вступило в действие с сегодняшнего дня. Оно появится в автобусах №11 и на остановках в Борках.
Начальник управления транспорта призвал сообщать обо всех случаях движения не по графику, пропусках рейсов и долгом ожидании на остановках.
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