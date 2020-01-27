В Рязанской области у умершего кота нашли бешенство

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В Ряжске Рязанской области нашли нашли бешенство у умершего кота. Об этом сообщил
Труп кота доставили 23 января в отдел вирусологических исследований лаборатории для исследования на бешенство. Диагноз подтвердили.
По всей интересующей информации, а также о вакцинации питомцев хозяевам животных порекомендовали обращаться в Ряжскую районную ветеринарную станцию по телефону +7 (49132) 2-24-93, или по адресу: Ряжск, улица Максима Горького, дом №100
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