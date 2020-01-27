Прокуратура организовала проверку из-за жалоб рязанцев на «рыбный» запах воды

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Областная прокуратура организовала проверку из-за жалоб рязанцев на «рыбный» запах из водопровода. Ухудшение качества воды вызвало повышенный резонанс среди населения, сообщил
Профильным подразделениям дали поручения изучить причины поступивших обращений и обратить внимание на контроль в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Ранее один из рязанцев
Напомним, жители разных районов города стали говорить о «рыбном» запахе с 20 января. Такая вода
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.