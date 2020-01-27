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17:32, 27 января 2020 199
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Прокуратура организовала проверку из-за жалоб рязанцев на «рыбный» запах воды

Прокуратура организовала проверку из-за жалоб рязанцев на «рыбный» запах воды

Областная прокуратура организовала проверку из-за жалоб рязанцев на «рыбный» запах из водопровода. Ухудшение качества воды вызвало повышенный резонанс среди населения, сообщил сайт надзорного органа.

Профильным подразделениям дали поручения изучить причины поступивших обращений и обратить внимание на контроль в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ранее один из рязанцев написал жалобу Владимиру Путину.

Напомним, жители разных районов города стали говорить о «рыбном» запахе с 20 января. Такая вода течет из кранов домов на улице Фирсова, на Касимовском шоссе, на улицах Зубковой, Шереметьевской и Песоченской. В «Водоканале» РЗН. инфо рассказали о причинах появления «рыбного» запаха у воды.


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