Полицейские устроили рейд по барам Рязани

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В ночь на субботу, 25 января, полицейские проверили бары Рязани. Об этом
Из одного бара в отдел полиции доставили восемь нарушителей, на них составили административные протоколы, в том числе два — за мелкое хулиганство, один — за неповиновение полиции, еще один — за побои. Кроме того, в баре заметили 17-летнюю девушку вместе с пьяной матерью. Женщине грозит ответственность по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).
Оперативники и специалисты Роспотребнадзора также выявили нарушение условий хранения продуктов. Они направили на экспертизу алкоголь и партию кальянного табака, хранившуюся без документов.
Автоинспекторы нашли пьяного водителя и рязанца, который управлял машиной, не имея «прав». На шестерых водителей составили протоколы из-за отсутствия страховки.
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Далеко не каждая шапка подойдет для того, чтобы заниматься активными физическими нагрузками зимой.