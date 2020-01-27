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20:49, 27 января 2020 205
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Полицейские устроили рейд по барам Рязани

Полицейские устроили рейд по барам Рязани

В ночь на субботу, 25 января, полицейские проверили бары Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Из одного бара в отдел полиции доставили восемь нарушителей, на них составили административные протоколы, в том числе два — за мелкое хулиганство, один — за неповиновение полиции, еще один — за побои. Кроме того, в баре заметили 17-летнюю девушку вместе с пьяной матерью. Женщине грозит ответственность по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Оперативники и специалисты Роспотребнадзора также выявили нарушение условий хранения продуктов. Они направили на экспертизу алкоголь и партию кальянного табака, хранившуюся без документов.

Автоинспекторы нашли пьяного водителя и рязанца, который управлял машиной, не имея «прав». На шестерых водителей составили протоколы из-за отсутствия страховки.


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