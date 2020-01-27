На ночном пожаре в Ряжском районе погибли два человека

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В ночь на понедельник, 27 января, в Ряжском районе сгорел жилой дом. Об этом сообщила
Сигнал о возгорании в селе Салтыки поступил в 3:59, на вызов выехали два расчета.
Огонь повредил кирпичный дом с шиферной кровлей. Во время происшествия погибли 45-летняя женщина и 46-летний мужчина.
Причину возгорания устанавливают.
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