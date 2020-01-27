На пожаре в Рязани погибла женщина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 26 января, на пожаре в Рязани погибла хозяйка квартиры на улице Радиозаводской. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службн регионального ГУ МЧС.
Вызов на пульт спасателей поступил в 18:59. Огонь повредил комнату в многоэтажке.
На место происшествия выезжали три расчета и 12 человек.
Причина пожара выясняется.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ декабре в Рязанской области родились Мариетта, Стефания и Савва
|
cледующая новость →На ночном пожаре в Ряжском районе погибли два человека
Подробности о коммерческой недвижимости «Мармакс» можно узнать по телефону 500-005.