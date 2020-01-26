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Фото: Pixabay.com
В Чечне задержали 25 человек из-за фотоколлажа с Рамзаном Кадыровым. Об этом со ссылкой на собственный источник
По данным издания, на фотоколлаже глава республики изображен в одеянии православного священника. Полицейские задержали отправителей и получателей этого коллажа 24 января: 11 человек — в городе Шали, четырех человек — в селе Герменчук, еще десять человек — в Курчалоевском районе.
Согласно информации издания, среди задержанных были школьники. «Кавказ. Реалии» отмечает, что отделении полиции людей избивали.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.