Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:53, 26 января 2020 220
 0    0

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на на 52 году жизни. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прихожан. По словам одного из них, священнику стало плохо, когда он сидел на лавке перед храмом. Приехавшие медики констатировали смерть.

Чаплин был настоятелем храма святого Феодора Студита у Никитских ворот в Москве. Занимал должность председателя Экспертного совета «Экономика и этика» при патриархе Кирилле, входил в состав Синодальной библейско-богословской комиссии. Был автором и ведущим нескольких телевизионных программ («Комментарий недели», «Вечность и время» и другие).

Фото со страницы Всеволода Чаплина в соцсети


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости в центре Рязани

«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости в центре Рязани

Подробности о коммерческой недвижимости «Мармакс» можно узнать по телефону 500-005.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 5 367
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 2
9:46, 17 января 2020 2 006
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:25, 13 января 2020 2 996
Директор Рязанского приборного завода покинет свою должность
12:19, 18 января 2020 1 501
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 12 369
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум