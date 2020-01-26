Умер протоиерей Всеволод Чаплин

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Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на на 52 году жизни. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает «
Чаплин был настоятелем храма святого Феодора Студита у Никитских ворот в Москве. Занимал должность председателя Экспертного совета «Экономика и этика» при патриархе Кирилле, входил в состав Синодальной библейско-богословской комиссии. Был автором и ведущим нескольких телевизионных программ («Комментарий недели», «Вечность и время» и другие).
Фото со страницы Всеволода Чаплина в соцсети
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