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Фото: Pixabay.com
Рязанец отсудил у убийцы отца миллион рублей. Об этом
Мужчина обратился в суд, чтобы получить компенсацию морального вреда: в 2017 году ответчик до смерти избил его отца, пытаясь обокрасть.
Суд удовлетворил требования истца и обязал убийцу выплатить миллион рублей.
Решение пока не вступило в силу.
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