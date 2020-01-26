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Рязанцев вновь попросили помочь в поисках пропавшего 82-летнего мужчины. Об этом сообщили
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Одет: черная кепка, коричневая куртка, коричневые брюки, черные сапоги. С собой: черная сумка с длинной ручкой.
Всех, у кого есть информация о мужчине, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.
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