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16:10, 26 января 2020 96
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Глава «Сбербанка» рассказал, в какой валюте хранит сбережения

Глава «Сбербанка» рассказал, в какой валюте хранит сбережения

Фото: Pixabay.com

Глава «Сбербанка» Герман Греф в программе «Вести недели» рассказал, что хранит большую часть сбережений в рублях. У него также есть накопления в долларах и евро.

Греф отметил, что сейчас рубль «достаточно стабилен» и посоветовал хранить сбережения в национальной валюте.

В последнее время рубль растет: так, официальный курс евро, установленный ЦБ на выходные и понедельник, 27 января, снизился на 39,32 копейки — до 68,2924 рубля, курс доллара упал до 61,8031 рубля (на 14,84 копейки).


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