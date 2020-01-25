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10:33, 25 января 2020 177
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Прятки в семинарии и наваждение во время наводнения. Рязанцы вспомнили истории из студенческой жизни

Прятки в семинарии и наваждение во время наводнения. Рязанцы вспомнили истории из студенческой жизни

В преддверии Дня студента в редакции завязался разговор о том, каким было студенчество у каждого из нас. Все принялись вспоминать смешные и нелепые истории, случившиеся с ними во время обучения в университете. Когда истории закончились, нам захотелось продолжить тему, и мы обратились с расспросами к известным рязанцам.

Представляем вам подборку историй от первого лица, среди которых есть смешные, а есть судьбоносные, но все их объединяет одно — безмятежный дух студенчества.

О прятках в семинарии, студенческом марафоне, наваждении во время наводнения и музыкальной паузе читайте здесь.


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