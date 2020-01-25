Прятки в семинарии и наваждение во время наводнения. Рязанцы вспомнили истории из студенческой жизни

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В преддверии Дня студента в редакции завязался разговор о том, каким было студенчество у каждого из нас. Все принялись вспоминать смешные и нелепые истории, случившиеся с ними во время обучения в университете. Когда истории закончились, нам захотелось продолжить тему, и мы обратились с расспросами к известным рязанцам.
Представляем вам подборку историй от первого лица, среди которых есть смешные, а есть судьбоносные, но все их объединяет одно — безмятежный дух студенчества.
О прятках в семинарии, студенческом марафоне, наваждении во время наводнения и музыкальной паузе читайте
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.