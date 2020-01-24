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15:52, 24 января 2020 108
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Глава рязанского минприроды покинул должность

Глава рязанского минприроды покинул должность
Глава рязанского минприроды Сергей Абрамов покинул должность. Об этом сообщает сайт правительства. Вместо него исполняющим обязанности назначен Александр Новиков. Напомним, на этом посту Абрамов сменил Сергея Карабасова. Ранее чиновник возглавлявлял ГБУ «Пожлес».

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Рассеянные контрагенты. Какие документы на недвижимость чаще всего забывают рязанцы

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