В Рязанской области ищут пропавшего 57-летнего мужчину

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В Рязанской области в поселке Декабристы ищут пропавшего 57-летнего Виктора Кожемякина. Об этом сообщили волонтеры ПСО «
С декабря 2019 его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 160 сантиметров, глаза серые, волосы темно-русые с проседью, седая борода.
Был одет: неизвестно.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 88007005452, 112.
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