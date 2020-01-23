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18:56, 23 января 2020 170
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В Рязанской области ищут пропавшего 57-летнего мужчину

В Рязанской области ищут пропавшего 57-летнего мужчину

В Рязанской области в поселке Декабристы ищут пропавшего 57-летнего Виктора Кожемякина. Об этом сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

С декабря 2019 его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, глаза серые, волосы темно-русые с проседью, седая борода.

Был одет: неизвестно.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 88007005452, 112.


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