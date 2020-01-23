В рязанском политехническом колледже оборудовали новые мастерские

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В четверг, 24 января, в рязанском политехническом колледже оборудовали пять мастерских. Осмотреть их приехал губернатор Николай Любимов.
По словам главы региона, новое оборудование, соответствующее cтандартам WorldSkills, позволит студентам освоить профессию на таком уровне, чтобы на производстве «не пришлось доучиваться».
«Теперь студенты на новом уровне смогут изучать машиностроение. Эти вложения дадут отдачу, дав более качественные кадры для наших предприятий», — сказал Любимов.
Ранее колледж победил в конкурсе «Молодые профессионалы», который проходил в рамках нацпроекта «Образование».
Размер субсидии составил 40 миллионов, 40 тысяч рублей из федерального бюджета. В качестве софинансирования из областного бюджета выделили 20 миллионов 440 тысяч и 10 миллионов для ремонта помещений.
На полученные средства в колледже оборудовали пять мастерских:
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