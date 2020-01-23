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22:14, 23 января 2020 90
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Рязанские десантники отправятся в лыжный переход, посвященный Великой Победе

Рязанские десантники отправятся в лыжный переход, посвященный Великой Победе

С 25 января по 15 февраля в России пройдет лыжный переход команд Воздушно-десантных войск. Его приурочат к 75-летию Великой Победы и 90-летию со дня образования ВДВ, сообщили в Минобороны.

Участниками перехода станут 270 самых подготовленных десантников — 9 команд от частей и соединений по 30 человек. Путь они пройдут комбинированным способом — на лыжах или пешим порядком.

Гвардейцы-десантники посетят более ста городов и населенных пунктов, где пройдут военно-патриотические акции, показательные выступления, концерты и уроки мужества.

Маршруты лыжного перехода охватят Новороссийск, Тулу, Смоленск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Наро-Фоминск, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельню, Можайск, Белгород, Курск, Орел, Брянск, Козельск, Волоколамск, Тверь, Воронеж и Елец.

Общая протяженность всех маршрутов составит около 12 тысяч километров.

Команда курсантов рязанского училища ВДВ стартует в Воронеже. Завершающей точкой станет сбор команд в Наро-Фоминске.


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