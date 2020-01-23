Рязанку признали самой красивой бабушкой Европы

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Рязанка Екатерина Егина стала самой красивой бабушкой Европы. Международный конкурс красоты для мам и бабушек старше 40 лет прошел в столице Болгарии.
В Софию приехали 30 участниц из России, Индии, Украины, Эстонии, Беларуси, Испании, Сингапура. Самой взрослой из них 76 лет.
Женщины боролись за звания «Миссис Вселенная Classic» и «Миссис Grandma Universe». В течение четырех дней они презентовали свои визитки, национальные костюмы, вечерние платья и творческие номера.
Екатерина Егина — мать двоих детей и бабушка, занимается фитнесом и руководит проектом по доставке здорового питания @systemafood.
Фото Instagram mrs_world_russia
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