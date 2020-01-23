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Работники рязанского ЗАГСа рассказали об ажиотаже из-за «красивых» свадебных дат. Об этом сообщила ГТРК «
Отмечается, что 20 февраля 2020 года в городе поженятся 22 пары. В среднем в сутки регистрируются до 80 пар.
Рязанцы любят заключать браки на Красную горку и в День семьи любви и верности.
«Однако самой популярной пока оказалось 8 августа, на этот день уже подано 40 заявлений», — гворится в сообщении.
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В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.