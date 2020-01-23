Пять рязанских классов и детсадовскую группу отправили на карантин

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В Рязани на карантин отправили пять классов и одну детсадовскую группу. Информацию РЗН. инфо предоставили в пресс-службе мэрии.
На вынужденные каникулы ушли два класса школы №17 и по одному классу школ №33, 67 и 7. Речь идет в основном о начальных классах, за исключением школы №33, где на карантин отправили пятиклассников.
На карантине также находятся воспитанники младшей группы детсада №143.
Кроме того, в десяти рязанских классах и четырех детсадовских группах диагностировали внебольничную пневмонию. Случаи единичны, подчеркнули в горадминистрации.
Напомним, в начале декабря
Справка
Внебольничная пневмония — воспалительное заболевание легких, которое возникает вне условий стационара (больницы) или выявляется в первые двое суток после госпитализации. Эта разновидность пневмонии также называется домашней или амбулаторной.
Симптомы пневмонии:
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