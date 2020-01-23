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14:11, 23 января 2020 244
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Пять рязанских классов и детсадовскую группу отправили на карантин

Пять рязанских классов и детсадовскую группу отправили на карантин

В Рязани на карантин отправили пять классов и одну детсадовскую группу. Информацию РЗН. инфо предоставили в пресс-службе мэрии.

На вынужденные каникулы ушли два класса школы №17 и по одному классу школ №33, 67 и 7. Речь идет в основном о начальных классах, за исключением школы №33, где на карантин отправили пятиклассников.

На карантине также находятся воспитанники младшей группы детсада №143.

Кроме того, в десяти рязанских классах и четырех детсадовских группах диагностировали внебольничную пневмонию. Случаи единичны, подчеркнули в горадминистрации.

Напомним, в начале декабря на карантине было одиннадцать классов в четырех рязанских школах и одной группе детсада в Касимовском районе.

Справка

Внебольничная пневмония — воспалительное заболевание легких, которое возникает вне условий стационара (больницы) или выявляется в первые двое суток после госпитализации. Эта разновидность пневмонии также называется домашней или амбулаторной.

Симптомы пневмонии:

  • повышение температуры тела, озноб;
  • кашель (сухой, либо влажный с отделением мокроты);
  • одышка — ощущение затруднения при дыхании;
  • боли в грудной клетке при дыхании;
  • увеличение в крови показателя лейкоцитов — воспалительных клеток.

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