На пожаре в Сараевском районе погиб мужчина

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Вечером в среду, 22 января, в селе Ягодное Сараевского района произошел пожар. Сигнал о возгорании в жилом доме поступил в 19:55, сообщила
На вызов выехали два расчета. Огонь уничтожил сарай и по всей площади повредил жилое здание, хозяин дома погиб.
Причину возгорания устанавливают.
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