Рязанский «Водоканал» возьмет два кредита почти на 200 миллионов

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Рязанский «Водоканал» возьмет два кредита почти на 200 млн рублей. В среду, 22 января, депутаты обсудили согласование сделки на комитете гордумы.
Первый кредит на сумму 105 млн планируют взять на рефинансирование существующих кредитов: сокращения процентной ставки с 10-12% до 8,1%.
Второй кредит на сумму более 87 млн пойдет на пополнение оборотных средств. Вопрос вынесли на заседание гордумы.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.