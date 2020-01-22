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13:00, 22 января 2020 175
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Рязанский «Водоканал» возьмет два кредита почти на 200 миллионов

Рязанский «Водоканал» возьмет два кредита почти на 200 миллионов

Рязанский «Водоканал» возьмет два кредита почти на 200 млн рублей. В среду, 22 января, депутаты обсудили согласование сделки на комитете гордумы.

Первый кредит на сумму 105 млн планируют взять на рефинансирование существующих кредитов: сокращения процентной ставки с 10-12% до 8,1%.

Второй кредит на сумму более 87 млн пойдет на пополнение оборотных средств. Вопрос вынесли на заседание гордумы.


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