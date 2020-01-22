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13:56, 22 января 2020 247
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Рязанец тайно продал машину девушки, чтобы покупать ей подарки

Рязанец тайно продал машину девушки, чтобы покупать ей подарки

Рязанец тайно продал машину своей девушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Жигули» 1-й модели достались 32-летней женщине в наследство. Однако автомобиль долгое время стоял в закрытом гараже, им никто не пользовался.

Известно, что рязанка познакомилась с 31-летним мужчиной и, когда у них завязались отношения, рассказала о машине.

«Рязанец постоянно нуждался в деньгах на подарки для возлюбленной и себе — на спиртное, которое он любил употреблять», — говорится в сообщении.

Мужчина незаметно взял ключи, продал ВАЗ случайным знакомым и вернул ключи на место. «Надеялся, что пропажа авто долго не обнаружится, а позже близкие отношения помогут ему загладить некрасивую ситуацию, но эти планы рухнули», — отметили в УМВД.

Рязанка узнала обо всем, когда «Жигули» оказались на штрафстоянке после ДТП.

В отношении ее возлюбленного, которого ранее судили за преступление в сфере миграции, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.


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