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На пожаре в рязанской многоэтажке спасли человека,
Возгорание произошло в жилом доме на улице Островского. Пожарных вызвали во вторник, 21 января, в 21:11. На место выезжали три расчета.
«Огнем повреждена комната, пострадавших нет», — уточнили в МЧС.
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