Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:38, 21 января 2020 116
 0    0

В Спас-Клепиках открыли новый спорткомплекс с бассейном

В Спас-Клепиках открыли новый спорткомплекс с бассейном

Фото: Издательство «Пресса»

Во вторник, 21 января, в Спас-Клепиках открыли новый ФОК «Триумф». Его осмотрел прибывший в район с рабочей поездкой губернатор Николай Любимов.

Трехэтажный комплекс построили в рамках нацпроекта «Демография». На это потратили более 150 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

В «Триумфе» создали условия для занятия баскетболом, плаванием, мини-футболом, боксом, дзюдо, теннисом и другими видами спорта.

В новом ФОКе есть бассейн с трибунами для зрителей, тренажерные залы, универсальный спортзал.

Также на базе комплекса создали спортшколу, где будут готовить спортсменов для сборных команд Рязанской области и России. В секциях смогут бесплатно заниматься более 400 детей.

«Мы обещали жителям построить здесь ФОК, мы сдержали слово, выполнили просьбу людей. Уверен, что он будет востребован», — отметил Николай Любимов.

Губернатор также напомнил, что в Дашково-Песочне в Рязани также скоро откроют спорткомплекс. Кроме того, в этом году в областном центре начнется строительство крытых футбольного манежа и ледового катка.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Рассеянные контрагенты. Какие документы на недвижимость чаще всего забывают рязанцы

Рассеянные контрагенты. Какие документы на недвижимость чаще всего забывают рязанцы

В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 713
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
21:02, 7 января 2020 2 180
В регионе стартовал новый проект — «Новогодняя столица Рязанской области»
16:05, 9 января 2020 1 329
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
14:06, 8 января 2020 1 485
Мэр Рязани сравнила незагоревшуюся елку со снежинкой на Олимпиаде в Сочи 3
8:13, 16 января 2020 4 222
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 1
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум