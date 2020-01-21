В Спас-Клепиках открыли новый спорткомплекс с бассейном

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Фото: Издательство «Пресса»
Во вторник, 21 января, в Спас-Клепиках открыли новый ФОК «Триумф». Его осмотрел прибывший в район с рабочей поездкой губернатор Николай Любимов.
Трехэтажный комплекс построили в рамках нацпроекта «Демография». На это потратили более 150 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.
В «Триумфе» создали условия для занятия баскетболом, плаванием, мини-футболом, боксом, дзюдо, теннисом и другими видами спорта.
В новом ФОКе есть бассейн с трибунами для зрителей, тренажерные залы, универсальный спортзал.
Также на базе комплекса создали спортшколу, где будут готовить спортсменов для сборных команд Рязанской области и России. В секциях смогут бесплатно заниматься более 400 детей.
«Мы обещали жителям построить здесь ФОК, мы сдержали слово, выполнили просьбу людей. Уверен, что он будет востребован», — отметил Николай Любимов.
Губернатор также напомнил, что в Дашково-Песочне в Рязани также скоро откроют спорткомплекс. Кроме того, в этом году в областном центре начнется строительство крытых футбольного манежа и ледового катка.
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