В Рязани вернут один из автобусных маршрутов

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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В Рязани вернут автобусный маршрут №30М3 «Березовая улица — Недостоево». Об этом во вторник, 21 января,
Рязанцы смогут ездить по этому маршруту со следующей недели. Оплатить проезд можно льготными картами.
«Маршрут позволит обеспечить транспортное сообщение микрорайона Недостоево и района Горрощи и улучшить качество пассажирских перевозок в данном направлении в целом», — отметили в мэрии.
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